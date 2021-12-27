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‘Spider-Man: No Way Home’ pandemiye rağmen eşiği aştı

‘Spider-Man: No Way Home’ pandemi döneminde dünyada gişe hasılatı 1 milyar doları aşan ilk film oldu.

Serinin merakla beklenen son filmi 1 milyar dolar eşiğine 12 günde ulaştı. Böylece en hızlı 1 milyar dolara ulaşan filmler arasında 2015 yapımı ‘Star Wars: The Force Awakens’ filmiyle üçüncülüğü paylaştı. ‘Avengers: Infinity War‘ (2018) bu eşiği 11 günde, ‘Avengers: Endgame‘ (2019) ise beş günde aşarak listenin ilk iki sırasında yer almıştı.


Son iki yılda bu gişe başarısına yaklaşan film olmamıştı. ‘Spider-Man’ serisinin son filminin Omicron varyantı nedeniyle vakaların artışa geçtiği bir dönemde 1 milyar doları geçebilmesi büyük bir başarı olarak görülüyor. Üstelik bu başarıyı henüz dünyanın en büyük sinema izleyicisi pazarı Çin’de gösterime girmemişken elde etti.

En son 2019’da ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ dünya çağında 1 milyar doları aşan film olmuştu.

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