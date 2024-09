New York’taki dünya prömiyerinin ardından Britanya turnesine çıkan ‘Spider-Man: Into The Spider-Verse Live in Concert’ 3-4 Şubat tarihlerinde ilk kez Türkiye’ye geliyor.

Oscar ödüllü animasyon filmi ‘Örümcek Adam’ın müzikal gösterisi, görselliği, seslendirmesi ve müzikleriyle eleştirmenlerden ve izleyicilerden övgü almıştı.

Türünün tek örneği gösteri 3-4 Şubat tarihlerinde Zorlu PSM’de izleyiciyle buluşacak.

Altın Küre adayı, Emmy ödüllü Daniel Pemberton’ın Post Malone, Lil Wayne, Jaden Smith ve Nicki Minaj’ın katkılarıyla orijinal film müziklerini bestelediği performansın biletleri satışa çıktı.