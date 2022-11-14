SpaceX, Starlink için Twitter’da reklam yapacak

Elon Musk’ın havacılık şirketi SpaceX, yine Musk’ın 44 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldığı ve şu anda CEO olarak görev yaptığı sosyal medya şirketi Twitter’dan temin edilebilen en büyük reklam paketlerinden birini sipariş etti.

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Sosyal medya işletmesinin dahili kayıtlarına göre kampanya, İspanya ve Avustralya’da Twitter’da SpaceX’in sahip olduğu ve işlettiği Starlink adlı uydu internet hizmetini tanıtacak.

SpaceX’in Starlink’i tanıtmak için satın aldığı reklam kampanyasına Twitter ‘devralma’ diyor. Bloomberg’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Twitter çalışanına göre, bir şirket bu paketlerden satın aldığında, markasını tüm gün boyunca ana Twitter zaman çizelgesinin en üstüne koymak için 250 bin dolardan fazla harcayabiliyor.