S&P, Türkiye’nin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ‘B’den ‘B+’ya yükseltti.

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S&P, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

Açıklamada Türkiye’nin uzun vadeli kredi notunun ‘B’den ‘B+’ya yükseltildiği ve kredi notu görünümünün ‘pozitif’ olarak korunduğu kaydedildi.

Yerel seçimlerin ardından dış dengelenmenin de etkisiyle para, maliye ve gelirler politikası arasındaki koordinasyonun iyileşeceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Cari açığın daraldığı ve dolarizasyonun tersine döndüğü ortamda enflasyonu düşürmeyi ve liraya olan güveni yeniden tesis etmeyi başarması halinde Türkiye’nin kredi notunun yükseltilebileceği vurgulandı.

Ayrıca Türkiye ekonomisinin bu sene ve gelecek yıl yüzde 3 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede tüketici fiyat artışlarının bu yıl yüzde 55,8 ve gelecek yıl yüzde 27,3 olacağının tahmin edildiği bildirildi.