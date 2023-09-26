S&P Global Türkiye tahminini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türkiye ekonomisinin 2023 ve 2024 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

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S&P Global dün gece yayınladığı “Ekonomik Görünüm Gelişmekte Olan Piyasalar 4Ç 2023” raporunda, Türkiye’de ikinci çeyrek GSYH büyümesinde yaşanan yukarı yönlü sürprizleri işaret ederek 2023 büyüme tahminlerini yükselttiklerini belirtti.

‘Parasal koşullar sıkılaşacak’

Türkiye ekonomisi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini 1,2 puan artırarak yüzde 3,5’e çıkaran S&P Global, 2024 büyüme beklentisini de 0,3 puan artışla yüzde 2,3’e yükseltti. S&P, 2025 ve 2026 için büyüme tahminlerini ise 0,2’şer puan aşağı çekerek yüzde 2,9 olarak duyurdu.

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S&P raporunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye’de, iç talebin mevcut esnekliği önümüzdeki çeyreklerde azalmaya başlayacak ve merkez bankasının daha ortodoks politikalara geçmesiyle parasal koşullar hızla sıkılaşacaktır.”

2023 yıl sonu için Türkiye’de politika faizini yüzde 37,50 olarak tahmin eden S&P Global, politika faizinin 2024, 2025 ve 2026’da sırasıyla yüzde 35, yüzde 20 ve yüzde 15 olacağını öngörüyor.

S&P Global, Türkiye için 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için yıllık ortalama enflasyon tahminleriniyse yüzde 53,0, yüzde 48,1, yüzde 29,5 ve yüzde 18,0 olarak sıraladı.