S&P, 2024'te lira üzerinde yeni bir baskı dalgası bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notunun yükseltilmesi için yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğunu kaydetti.

S&P ayrıca 2024’te lira üzerinde yeni bir baskı dalgası bekliyor.

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S&P, Türkiye’de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü ‘durağan’dan ‘pozitif’e çevirmişti.

Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilmesi için hangi gelişmelerin takip edileceğine ilişkin S&P’den açıklama geldi.

BloombergHT’ye konuşan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğunu vurguladı. Gill’in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

*Türkiye’deki kısa vadeli dış borçların rezerv kapsamına bakarsanız, Türkiye derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında hala en düşükler arasında yer alıyor. Önümüzdeki ayda ayda ödemeler dengesi nasıl bir performans sergileyecek ona bakacağız.

*Her şeyin oldukça hızlı değiştiğine şahit oluyoruz. Ekonomi yeniden dengeleniyor. Enflasyon hala çok yüksek ama en azından istikrar sağlanıyor.

Parasal genişleme beklenmiyor

*Bugün Türkiye bağlamında faiz indirimlerinden bahsetmek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Biliyorsunuz, enflasyonun 2024’te hala yüzde 50 civarında olacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla parasal genişlemeden bahsetmek için henüz çok erken görünüyor.

*Bence iyi haber şu ki, küresel olarak ABD ve avro bölgesi dahil olmak üzere büyük ekonomilerde enflasyonun düştüğünü görüyorsunuz. Bu nedenle Fed’in 2024’ün sonlarında bir miktar gevşemeye gitmesini beklemenin inandırıcı olabileceğini düşünüyorum. Dolar TL’yi destekleyebilir.

*Yine de Türkiye’ye döndüğümüzde faiz indirimine yer olup olmayacağının döviz kurunda ne olacağına bağlı olacağını düşünüyorum. 2024 yılı boyunca Türk Lirası üzerinde yeni bir baskı dalgası bekliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Türkiye’de parasal genişleme için çok fazla alan görmüyoruz.