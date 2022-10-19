Sözleri Şeyh Mansur’u kızdıran Jürgen Klopp: Öyle algılandıysam bu durumdan nefret ederim

İngiliz Premier Lig takımlarından Liverpool’un teknik direktörü Jürgen Klopp (56), yabancı düşmanlığı yaptığına dair suçlamalara yanıt verdi: ”Böyle algılandıysam bu durumdan nefret ederim.”

Fotoğraf: Reuters

Liverpool’u 30 yıl aradan sonra 2020’de şampiyon yapan Alman teknik adam, pazar günü oynanan Manchester City maçından önce, geçen sezonun şampiyonu rakiplerinin finansal anlamda ne isterlerse yapabileceklerini söyledi.

Klopp’un ima ettiği ‘güçlerden biri’nin Manchester City’nin sahibi Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı Şeyh Mansur olduğu aşikardı. Kulüp, 2008’de Şeyh Mansur’un şirketi Abu Dhabi United Group tarafından satın alınmıştı.

Klopp, Katarlıların sahibi olduğu Fransız Paris St-Germain takımı, Suudilere ait Premier Lig takımı Newcastle United’ın ve Manchester City’nin ‘erişilemeyecek bir harcama gücüne sahip olduğunu’ vurguladı.

Klopp’un sözleri şeyhi ve kulübün üst düzey yöneticilerini kızdırdı. Açıklamalarıyla yabancı düşmanlığı yaptığı, Manchester City’nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola’ya bu nedenle madeni para atıldığına dair yorumlar yapıldı.

Alman teknik adama yabancı düşmanlığı yapıp yapmadığı sorulduğunda bunu şiddetle reddetti: ”Bu sözler söz konusu olduğunda kesinlikle öyle bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben kendimi tanıyorum. Benim kişiliğimden çok uzakta olan bir şeyle suçlanıyorum. Ben -kelimeyi hatırlayamıyorum- olsaydım bundan nefret ederdim. Kendimden böyle olduğum için nefret ederdim.”

Bazen yanlış anlaşılmaya açık şeyler söylediğinin farkında olduğunu belirten Klopp, bu seferki açıklamasının kesinlikle onlardan biri olmadığının, yanlış anlaşıldığının altını çizdi: ”Bana bir soru yöneltildi Manchester City’yle nasıl yarışılabileceğine dair. Buna yanıt verdim hepsi bu.”

Liverpool pazar günkü maçı 1-0 kazandı.