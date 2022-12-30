Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi iki ‘FETÖ’ listesine girmiş

İddiaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi Osman Çataklı, iki farklı ‘FETÖ‘ listesinde yer alıyor.

Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı. (Twitter)

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşi bir haftadır siyasetin gündeminde.

Osman Çataklı ilk olarak geçen hafta CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme gelmişti.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, yardımcısı İsmail Çataklı’nın kardeşini hatırlatıp şunları söylemişti: “Bakan yardımcının kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki değil. Benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil de.”

Özel’in ‘hatırlatması’ üzerine kardeşinin ‘FETÖ’den arandığını farkettiğini öne süren Çataklı’ysa “Kardeşim 32 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sen söyleyince baktım, hakkında ihbar var. Gelir adalete hesabını verir” demişti.

Özel, Twitter’dan dün konuya ilişkin yeni açıklamasında da Çataklı’nın kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini duyurmuştu: “Aldığımız telefonlar İsmail Çataklı’nın araması olan kardeşinin geçen yıl Çankırı’ya geldiğini söylüyor.”

Özel’in bu açıklamasına yanıt veren Çataklı, kardeşinin yılbaşı iznine gelerek ifade verdiğini söylemişti.

Çataklı’nın kardeşinin ‘FETÖ bağlantısı’ ile ilgili iki yeni iddia ortaya atıldı.

İsmi iki listeye girmiş

T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığına göre Çataklı’nın kardeşinin Fethullah Gülen’in 17-25 Aralık’tan sonra ‘Bank Asya’ya destek olun’ çağrısından sonra bankaya para yatırdığı iddia ediliyor. Gülen’in bu çağrısından sonra Bank Asya’ya para yatırmak ‘FETÖ’ üyeliği olarak nitelendirilmişti.

Diğer bir iddiaya göreyse, Emniyet kayıtlarında Çataklı’nın kardeşinin ‘FETÖ’yle ‘iltisaklı’ bir şirketin ortağı olarak gözüküyor. Çataklı’nın Çankırı’da mobilyacılık sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya 2004’te ortak olduğu, firmanın ‘FETÖ’yle iltisaklı’ şirketler listesinde olduğu belirtildi.

İddiaya göre, bu iki durum Çataklı’nın kardeşinin ‘FETÖ’ üyeliğinden şüpheli bulunmasının nedenini oluşturuyor.