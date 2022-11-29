Soylu’nun ‘simit tiryakisi’ yardımcısı İsmail Çataklı çift maaşlı çıktı

AKP’li bürokratlara ikinci maaşı bağlamada gözde kurum Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim kurulu bakan yardımcısı kaynıyor.

Bunlardan en dikkat çekeniyse İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı oldu.

Çataklı simitten vazgeçemiyor. (YouTube)

Devasa konut projeleri yürüten kamu iştiraki Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., son günlerde iktidara yakın isimlere verdiği ihaleler ve sattığı arsalar nedeniyle tartışma konusu.

Emlak Konut’un yedi yönetim kurulu üyesinin dördünü AKP’li bakanların ve TOKİ başkanının yardımcıları oluşturuyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçen günlerde Meclis’te HDP’lilerle tartıştığı sırada Çataklı, simidine peynir sürüp yemeye devam edince sosyal medyada gündem olmuştu.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre gayrimenkul sektörüyle bir ilgisi bulunmayan Çataklı, 1 Ağustos’tan beri Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.

Çifte maaşlı yardımcılar

Buna göre, tarih lisans derecesine sahip gençlik ve spor bakanının yardımcısı Sinan Aksu’nun da Emlak Konut’un yönetimindeki bir başka çift maaşlı bürokrat.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un özel kalem müdürü Burak Demiralp de Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.

TOKİ başkan yardımcıları Hakan Akbulut ile Mustafa Levent Sungur da aynı zamanda Emlak Konut’un yönetim kurulu üyesi.

Emlak Konut’un yönetim kurulu başkanı Ertan Keleş de AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde üst düzey yöneticilik yaptı. Keleş, 2018’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanıydı.