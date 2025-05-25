Soylu 'makas kapatıyor': Batıyı ilk kez böyle yakaladık

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu “Batıyı ilk kez böyle yakaladık ve 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz” dedi.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi gençlik meclisinin Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Kamu Diplomasisi Akademisi’ programına katılan eski bakan, “Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var” dedi ve şöyle devam etti:
* Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır, yolunuzdaki bütün taşları temizliyorlar. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz.
* Batıyı ilk kez böyle yakaladık ve 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz. Bunu hep beraber kapatacağız ama esas yük bundan sonra sizdedir.
* Kamu diplomasisini siz yapacaksınız. Dünyaya en iyi ürünü siz satacaksınız. En iyi makaleyi siz yazacaksınız.