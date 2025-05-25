Soylu 'makas kapatıyor': Batıyı ilk kez böyle yakaladık

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu “Batıyı ilk kez böyle yakaladık ve 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz” dedi.

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Trabzon Büyükşehir Belediyesi gençlik meclisinin Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Kamu Diplomasisi Akademisi’ programına katılan eski bakan, “Güçlü bir Türkiye var. Büyük bir Türkiye var” dedi ve şöyle devam etti:

* Terör örgütleri uyurlar, ayağa kalkarlar. Bir örgütün kendini feshetmesi önemli bir iştir. Bugün o başarılmıştır. Sizin yolunuz açıktır, yolunuzdaki bütün taşları temizliyorlar. Yolunuzdaki bütün taşları temizlemeye çalışıyoruz.

* Batıyı ilk kez böyle yakaladık ve 300 yıllık makasımızı kapatıyoruz. Bunu hep beraber kapatacağız ama esas yük bundan sonra sizdedir.

* Kamu diplomasisini siz yapacaksınız. Dünyaya en iyi ürünü siz satacaksınız. En iyi makaleyi siz yazacaksınız.