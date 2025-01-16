Soylu: Allah nasip ederse aktif siyaseti bırakacağım

AKP Milletvekili Süleyman Soylu ‘net’ olduğunu söyleyerek açıkladı: “Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım.”

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DHA‘nın haberine göre Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında gazetecilerle bir araya gelen TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki iki dönem kuralını şöyle eleştirdi:

‘İki dönem kuralını çok yanlış buluyorum’

* Çok yanlış buluyorum. Merkel’den sonra Almanya ne oldu? Herkes kendine bu soruyu sorsun. Aşağı doğru gidiyor, göçüyor yani. Sadece otomotiv endüstrisi, sadece Çin’den kaynaklanan bir etkiyle değil. Aslında bütün sistemi çöktü.

* Çok basit politikalar olarak nitelendirdiğimiz, örneğin insanların niteliklendirilmesi dahil, yatırım ortamlarının iyileştirilmeleri dahil yatay politikalar; bu politikaların hiçbirisinde en ufak bir adım atabilecek kabiliyet söz konusu değil. “400 bin-500 bin ev yapacağım” dedi.

* Scholz geldiği zaman, hiçbir şey yapamadı. Ve göç dahil, enerji dahil birçok politikada, tedarik zincirlerinin yönetimi dahil olmak üzere hiçbir politikada başarılı olamadılar.

‘Ekşi yemedim ki midem ağrısın’

AKP’li vekil suça karışmış kişilerle çıkan fotoğraflarıyla ilgili de konuştu:

* Beni birçok organize suç örgütüyle ilişkilendiriyorlar. Partiye gidiyorum, birisiyle resim çektiriyorum, herkes çektiriyor benimle resim. Ben iki milyon İçişleri Bakanlığı kamerasıyla resim çektirmişim. Dışarıda çektirilenler hariç. Millet diyor ki “Gel resim çektirelim”.

* Ben dün akşam bir düğüne gittim. Düğünde nikah şahidiyim. Üç tane çocuk geldi, ‘resim çektirebilir miyiz?’ Ne diyeyim, çektiririm. Ama ben ona eğer bir hukuksuzluk ve kanunsuzluk yaparken iltimas geçiyorsam o zaman suçluyum. Tanımam bilmem de birçoğunu tanımıyoruz. Havalimanının açılışında birisiyle fotoğraf çektiriyoruz. Adam ondan sonra bir meselenin konusu oluyor. Herkesle fotoğraf çektirmiş ama benim fotoğrafım öne çıkıyor. Ben ekşi yemedim ki midem ağrısın.

‘Yolundan dönenin kaşığı kırılsın’

Soylu siyaseti bırakıp bırakmayacağına ilişkinse şunları dedi:

* Biz siyasette bir tarafız ve bizim tarafımız çok net. Bugün Tayyip Erdoğan hangi ilkeleri çiziyorsa bizim tarafımız o. Erdoğan da Türkiye’ye yüzyıllık bir politik yol çizdi, bir Erdoğan politikası oluştu. Bu çok net. Ben daha önce de Tayyip Erdoğan’ın siyaseti bıraktığı gün siyaseti bırakacağımı söyledim. Benim siyasi parantezim Tayyip Erdoğan’la birliktedir. Ben bırakmıştım, beni siyasete tekrar dahil etti. Allah binlerce kere razı olsun. Liderimiz liderimizdir, davamız da davamızdır. Yolundan dönenin kaşığı kırılsın.

‘Milletvekilliğinde faydalı olamıyorum’

* Benim bu sene dördüncü dönemim milletvekilliğinde. Bu dönem milletvekilliği de benim son dönemim. Ben bir de faydalı olamıyorum milletvekilliğinde, işin doğrusu. Milletvekilliği başka bir şey oldu, sistematiğe döndü. Ben faydalı olamıyorum.

‘Beni azat edin’ diyeceğim, bu noktadayım’

* Benim böyle bir kendime ait de bir özeleştirim var. Bana bugün deseler “Bugün ne olursunuz” diye. “Beni azat edin” diyeceğim, bu noktadayım. Bu sistemden dolayı değil. Ben kavlime sadığım, Allah nasip ederse bu dönemin sonunda aktif siyaseti bırakacağım. Bu konuda net bir değerlendirmem var. Bu dönem sonu itibarıyla bunu bırakacağım. Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilmesi için canhıraş mücadele ortaya koyacağım.