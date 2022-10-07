Soylu: İstanbul’un sekiz ilçesinde yabancılara ikamet kaydı kapandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’daki sekiz ilçede yabancılara ikamet kaydının kapandığını açıkladı.

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İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde konuşan Soylu, İstanbul’un, Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler, Zeytinburnu’nda ikamet izinlerinin kapandığını ve bu ilçelerde yeni yabancı kaydı olmayacağını söyledi.

Soylu, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 3 milyon 646 bin 278, koruma kapsamında kalanların sayısının da 321 bin 52 olduğunu söyledi. İçişleri bakanı, İstanbul’daki Suriyeli sayısınınsa 551 bin 829 olduğunu kaydetti.