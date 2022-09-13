Türkiye’deki Suriyeli sayısı 21 günde 2 bin 676 arttı

Göç İdaresi Başkanlığı’nın 8 Eylül tarihinde açıkladığı son verilere göre Türkiye’de yaşayan Suriyeli sayısı bir önceki aya göre 2 bin 676 kişi artarak toplam 3 milyon 655 bin 489 kişiye ulaştı.

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Başkanlığın verilerine göre geçici barınma merkezlerinde kalan Suriyeli sayısı 48 bin 128 kişi olurken bu sayı 18 Ağustos’ta 48 bin 399 kişiydi. Buna göre Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yalnızca yüzde 1,3’ü merkezlerde yaşarken geri kalanlar şehirlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Verilere göre merkezlerde yaşayan Suriyelilerin sayısı 3 milyon 607 bin 361 kişi olurken bu sayı geçtiğimiz aya göre 2 bin 947 kişi artmış durumda. Suriyelilerin en yoğun yaşadığı illerse İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Konya ve Ankara. On şehirde toplam 2 milyon 830 bin 751 Suriyeli yaşarken geriye kalan 824 bin 738 Suriyeli 71 farklı ile dağılmış durumda.

Verilere göre Suriyeliler, başta sanayi olmak üzere çeşitli iş olanaklarının daha yüksek olduğu kentlerde yaşamayı tercih ediyor.

Türkiye’de en fazla Suriyelinin yaşadığı şehir olarak 551 bin 198 kişiyle İstanbul öne çıkıyor. Bu kenti Suriye’ye sınırı bulunan Gaziantep 465 bin 756 kişi ve Şanlıurfa 383 bin 720 kişiyle takip ediyor.

Suriyeli yoğunluğunun nüfusa göre en yoğun olduğu kent Kilis’te 91 bin 64 Suriyeli bulunuyor. Kentin kayıtlı Türkiye vatandaşı sayısı 145 bin 826 olurken bunun yüzde 38,4’ü Suriyelilerden oluşuyor. Türkiye genelinde yaşayan Suriyelilerin Türkiye vatandaşlarının nüfusuna oranıysa yüzde 4,14 olarak ortaya çıkıyor.

4 Eylül 2022 tarihinde İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı’nın açıklamasında ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39 kişi olduğu belirtildi. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 3 Haziran 2022 tarihinde 505 bin 190, 4 Nisan 2022 tarihinde 492 bin 983, 4 Şubat 2022 tarihinde 484 bin 400, 3 Kasım 2021 tarihinde 469 bin 170, 15 Eylül 2021 tarihinde 462 bin 26 ve 6 Aralık 2020 tarihinde 419 bin 40 olarak açıklanmıştı.

Oy kullanabilecek Suriyeliler

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri verilerine göre 19 Ağustos 2022 itibariyle Türkiye vatandaşlığı alan Suriyeli sayısı 211 bin 908’e ulaşmış durumda. Bu kişilerden 120 bin 133’ü reşit durumda ve bir sonraki seçimlerde oy kullanmalarının önünde herhangi bir engel bulunmuyor. Reşit olan ve oy kullanacak Suriyelilerin 64 bin 271’i erkek, 55 bin 862’si kadın.

Türkiye’de yaşayan ve daha sonra batılı ülkelere yerleştirilen toplam Suriyeli sayısı ise 19 bin 616 kişi. En fazla Suriyeli kabul eden ülke 7 bin 338 kişiyle Kanada olurken, en az kabul eden ülke ise bir kişiyle Fransa.

Eğitim yaşına gelmesine rağmen okula gitmeyen 432 bin 956 Suriyeli var

Türkiye’de devlet üniversitelerinde okuyan Suriyeli sayısıysa Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Haziran 2021’de yayınlanan açıklamaya göre 48 bin 192 kişi olarak tespit edilmiş durumda. Anaokulunda 35 bin 707, ilkokulda 442 bin 817, ortaokulda 348 bin 638 ve lisede 110 bin 976 Suriyeli eğitim görüyor. Eğitim yaşına gelmesine rağmen okula gitmeyen Suriyeli sayısı ise verilere göre 432 bin 956 kişi.

Net bir veri olmamakla birlikte Türkiye’de doğan Suriyeli çocuk sayısının 500 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

19 bin 336 kişi asayiş olayları nedeniyle sınırdışı

Öte yandan 2016’dan Nisan 2022’ye kadar olan tarihte en az 19 bin 336 Suriyeli karıştıkları asayiş olayları nedeniyle sınır dışı edildi.

Göç İdaresi’nin verilerine göre 9 Eylül 2022 tarihi itibari ile Türkiye’de 84 bin 556’sı Afgan ve 28 bin 388’i Suriyeli olmak üzere 194 bin 716 düzensiz göçmene müdahale edildi. Bu sayının en yüksek olduğu yıl ise 454 bin 662’yle 2019.