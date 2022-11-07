Soylu: Haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı veya imalatçısı gözaltına alınıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısı veya imalatçısının gözaltına alındığını açıkladı.

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Türkiye’deki uyuşturucu sorunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen haftaki çıkışıyla daha çok konuşulur olmuştu. Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamış, Soylu’yu hedef almıştı.

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Uyuşturucu paralarını Türkiye’nin cari açığının finansmanında kullandılar” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından sonra Soylu ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP liderine yüklenmişti.

Soylu’nun bugünkü gündemi de uyuşturucuydu. Bursa’da konuşan bakan, bu kentte 95 uyuşturucu satıcısının yakalandığını dile getirerek, haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısı veya imalatçısının gözaltına alındığını açıkladı.

Soylu şunları dedi: “Bin defa gelmemiz icap ederse bin defa geleceğiz ve bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa’da uyuşturucu serbest, kullanımı da serbest, şırıngası da serbest ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül etmeyiz, müsamaha gösteremeyiz. Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamaktır, bunu temin etmektir. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Ortalama haftada 5 bin uyuşturucu satıcısını veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatımız, jandarma teşkilatımız büyük bir gayret gösteriyor. Daha dün Diyarbakır’da 1900 kilogramın üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.”