Sosyal medya fenomeni bedavaya ev temizliyor

Tiktok ve Instagram’da toplam 10 milyon takipçisi olan Finlandiyalı Auri Katarina, dünyanın her yerinden insanların evlerini ücretsiz temizliyor.

Her şey Katarina’nın bekar bir annenin evini düzenlemesine yardım etmesiyle başladı. İşi o kadar sevdi ki, 10 milyon takipçisi için temizliğin ipuçlarını ve püf noktalarını içeren videolar çekmeye başladı.

‘Temizliğin kraliçesi’ lakabını da alan Katarina, sosyal medya kariyerine 2020 yılında Youtube kanalı açarak başladı. Daha sonra Tiktok ve Instagram için videolar çekti.

Kendisine sponsorlar da bulan Finlandiyalı fenomen, temizlik videolarından kazandığı parayla seyahat masraflarını karşılıyor ve müşterilerinden bir kuruş bile talep etmiyor.

Finlandiyalı temizlik kraliçesi “Ben kirden korkmuyorum, kir benden korkuyor” diyor.