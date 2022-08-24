Sosyal konut projesinde yeni ayrıntılar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde 14 bin liranın altında olanların başvurabileceği projede 240 aya kadar vade imkanı olacak.

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.

Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıktı.

Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası da fiyatlarda yükseliş yaşandı.

İstanbul Esenler’de konut teslim töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artışla ilgili yeni önlemlerin geleceğini duyurmuştu: “Yükselişin önüne geçecek hamleyi önümüzdeki ay duyuracağız”.

Bakan Kurum, konuyla ilgili kabine toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“İstanbul’da geliri 16 bin, diğer illerde ise 14 bin liranın altında olanlar ev sahibi olabilmek için TOKİ’ye başvurabilecek. 240 aya kadar da vade imkanı olacak” bilgisini veren Kurum, “30 yaş altı gençlere yaklaşık yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Yaş skalası ve bir oran belirleyeceğiz. Diyelim ki konut projesine giremediniz, arsaya başvurup kendi evinizi de yapabileceksiniz. Yeni evliler diye bir kategori olmayacak, onlardan kastımız gençler” dedi.

Konutların aylık taksitlerinin asgari ücretlilerin ödeyebileceği bir tutar olacağını belirten Kurum, “Ödemelerin toplam hane gelirinin yüzde 30’unu aşmaması gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül’de sosyal konut projesinin ayrıntılarını açıklayacak.