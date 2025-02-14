Sorduğu adresi bilmeyen kişiyi silahla vurmuştu: Yedi buçuk yıl hapis istemi

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde sorduğu adresi bilmediğini söyleyen kişiyi silahla yaralayan sanığa yedi buçuk yıl hapis istendi.

Fotoğraf: Bursa Adliyesi

Ercan Özdemir’in 8 Ocak’ta bir kafede otururken Ahmet A. tarafından silahla vurulmasına ilişkin soruşturma tamamlandı.

Bursa 39’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede sanık Ahmet A.’nın Özdemir ve yanındaki tanığa “Sakatlar Derneği nerede?” diye sorduğu ve müştekinin bilmediğini söylemesi üzerine sanığın üç el ateş ettiği belirtildi. Müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilemez nitelikte yaralandığı vurgulandı.

İddianamedeki ifadesinde sanık, müştekiyi daha önceden tanımadığını, olay günü söz konusu kafenin önünden geçerken müştekiye Engelliler Derneği’nin nerede olduğunu sorduğunu söyledi.

Özdemir’in de kendisine “Ben buranın muhtarı mıyım? Nereden bileyim” diyerek cevap verdiğini öne süren sanık şunları söyledi: “O an çok sinirlendim, silahımı çıkartıp iki, üç el ateş ettim ve olay yerinden yaya olarak uzaklaştım. Silahı çöp kutusuna attım.”

Savcı sanığın, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan dört buçuk yıla kadar, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ suçundansa üç yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.