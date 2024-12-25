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Yaramazlara biraz batar!

İzmir'de din görevlisi, müftülük çalışanını silahla öldürdü

İzmir’de Beydağ ilçesi müftülük memuru Selman Başer, kurumda silahla öldürüldü. Kaçan saldırganın din görevlisi olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre ilçedeki görevine iki ay önce başlayan Başer, kuruma gelen bir kişi tarafından silahla vuruldu.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan saldırganın ölen Başer’le Muğla’nın Datça ilçesinde din görevlisi olarak çalıştığı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenildi.

Saldırgan yakalandı

İzmir polisinin çalışmasında şüphelinin Manisa’nın Turgutlu ilçesinde olduğu tespit edildi.

Polis şüpheli S.D’yi olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

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