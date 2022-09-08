Soner Yalçın: Hilal Kaplan, MİT görevlisi Nuh’u neden hedef yaptı?

Boşanma haberinden yola çıkarak Hilal Kaplan ve FETÖ kaçkınları MİT görevlisi Nuh’u neden hedef yaptı? Bu ittifakının amacı ne? Konu dönüp dolaşıp bir isme odaklanıyor: Kim bu Nuh? Nihayet kim olduğunu öğrendim ve taşlar yerine oturdu. Hedefteki Nuh, MİT kontrespiyonaj/ istihbarata karşı koyma dairesi başkanıydı! Yani: Başta FETÖ olmak üzere Türkiye aleyhine çalışan casusların peşindeydi! Sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkıverdi işte. Hilal Kaplan ne demişti: -“Köpeği olduğunuz ‘Nuh’a da bunu böyle iletin!” Üzgünüz, Nuh’u tanımıyoruz, mesajınızı iletemeyeceğiz. Ama. Size bir iyilik yapacağız: Size mahkemede bunu ispatlama hakkı tanıyacağız, sizinle hesaplaşacağız Hilal Kaplan. Tabii o döneme kadar FETÖ kaçkını olmazsanız?
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