Soner Yalçın: Atatürk’ün Sünni devleti

Uygulamadaki bazı radikallikler “kimi Müslümanların yer altına inmesine” sebep oldu! Aklınıza sadece ortodoks tarikatlar- cemaatler gelmesin, Alevilik de saklandı. Böylece: “Köylü İslam” doğdu. Diyanet bile buna yenik düştü. Atatürk’ün ideali gerçekleşemedi. Ve: Rousseau’nun dediği “toplumsal birliği bozan her şey kötüdür” anlayışı hayat buldu. Zamanla toplum, laikler ve anti laikler diye keskin çizgiyle bölündü. Demem o ki: Siyasi rant için değil; Alevi ve başörtüsü konusunu toplumsal barışı sağlamak için tartışmalıyız.
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