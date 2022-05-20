Son 24 saat: 1017 vaka, dört can kaybı

Türkiye’de bir günde dört kişi Covid-19 salgınında hayatını kaybederken, 1017 yeni vaka tespit edildi.
Son 24 saatte 1.148 kişi iyileşirken, test sayısı 129 bin 945 oldu.
Yaramazlara biraz batar!
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