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Yaramazlara biraz batar!

Son 24 saat: 1017 vaka, dört can kaybı


Türkiye’de bir günde dört kişi Covid-19 salgınında hayatını kaybederken, 1017 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte 1.148 kişi iyileşirken, test sayısı 129 bin 945 oldu.

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