Soma’da iş cinayeti: Üstüne kömür boşaltılan 19 yaşındaki Samet Can Çakır hayatını kaybetti

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden ocağında 24 Kasım’da kepçeyle üzerine kömür dökülen işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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İlçedeki özel bir maden işletmesinde çalışan Samet Can Çakır (19), 24 Kasım’da temizlik çalışması için maden ocağındaki kömür silosunun içine girdi. Çakır’ın içeride olduğu fark edilmeyerek kepçeyle siloya kömür boşaltıldı.

Bir süre kömür altında kalan Çakır, durumun fark edilmesiyle işçiler tarafından yaralı halde silodan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Çakır, dün gece hastanede yaşamını yitirdi.