Sokakta, hastanede, kafede karşınıza çıkabilir: Bienal’de Şiir Hattı

Şair ve yazar Süreyyya Evren’in danışmanlığında hayata geçirilen ‘Şiir Hattı’ projesi, 17’nci İstanbul Bienali’ni şiirin birleştirici gücüyle buluşturuyor. 15 şairin kendi gözünden dünyanın gidişatını yorumladığı şiirlerle, Bienal süresince çeşitli dijital ve fiziksel mekanlarda karşılaşabilir.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in

desteğiyle düzenlenen 17’nci İstanbul Bienali, Süreyyya Evren’in danışmanlığında, Erdem Akter’in editörlüğünde gerçekleştirilen Şiir Hattı projesiyle şehre yayılıyor.

Bienal’in daveti üzerine 15 şairin 2021 boyunca yazdığı 200’e yakın yeni şiire, sona ereceği 20 Kasım’a kadar çeşitli dijital ve fiziksel kanallar üzerinden erişilebilecek.

Şiir Posterleri Bakırköy’den Beyoğlu’na, Adalar’dan Üsküdar’a, Kadıköy’den Sarıyer’e, kentin farklı noktalarında, sahafların, kitabevlerinin, restoranların, hastanelerin, kafelerin camlarında ve duvarlarında okunabilecek.

Şiir Hattı’nın ana mekanı ise İstanbul’un Kurtuluş semtinde bulunan ‘Nostalji Kitap & Kafe’ Program kapsamında kaleme alınan şiirlerin elle yazıldığı Şiir Defterleri, Nostalji Kitap & Kafe’de bienal süresince

okurlarla buluşacak.

Şiir Hattı’nda yer alan tüm mekanların listesine ve Şiir Hattı çerçevesinde şiir çevirisi üzerine

gerçekleştirilen kapalı bir oturumun kayıtlarına, şiir ve baskı, şiir ve deney, şiir ve kuşku gibi konularda

Nostalji Kitap & Kafe’de veya çevrimiçi düzenlenen panellere dair güncel bilgilere Bienal’in sitesinden ulaşılabilir.