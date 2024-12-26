Soğutucu özellikli güneş kremi geliştirildi

Araştırmacılar güneşin hem ışınlarından koruyan hem de 6 dereceye kadar daha soğuk tutan yeni bir güneş kremi geliştirdi.

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Özellikle yazın güneş kremi sürmeden sokağa çıkmamak gerektiği biliniyor. Yine de güneş kremleri güneşin zararlı ışınlarından korusa da sıcaktan koruyamıyor.

Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, zararlı UV ışınlarını engellemekle kalmayıp aynı zamanda daha ferah hissettiren yeni bir güneş kremi geliştirdi.

Bu yeni prototip güneş kremi, ısıyı yansıtan beyaz bir mineral olan titanyum dioksit (TiO2) nanopartikülleri kullanılarak formüle edildi. TiO2 nanopartiküllerinin değiştirilmiş boyutu, hem UV ışığını hem de güneş ısısını yansıtarak soğutma etkisi sağladı.

Sıcak ve nemli koşullardaki testlerde, yeni güneş kremi mevcut diğerlerine kıyasla 6 dereceye kadar soğutma avantajı sundu.

Krem ayrıca, 12 saatlik simüle edilmiş güneş ışığına maruz kalındığında bile etkinliğini korudu. Daha da önemlisi, ürün hem hayvan hem de insan cildine uygulandığında tahriş belirtisi göstermedi.

Araştırmaclar, iklim değişikliğinin sonuçları yoğunlaştıkça ısı adaptasyon stratejilerine olan ihtiyacın arttığını vurguluyor ve aşırı sıcağın önemli bir zorluk oluşturduğunu belirtiyor.

Bu yenilikse sıcak iklimlerdeki inşaat ekiplerinin, kargocuların ve çiftçilerin çalışma koşullarını önemli ölçüde iyileştirme ve ısı stresine karşı daha iyi koruma sağlama potansiyeli taşıyor.



