Sly and the Family Stone grubu solisti Sly Stone hayatını kaybetti

Rock ve Funk müziğin öncülerinden Sly and the Family Stone grubu solisti Sly Stone 82 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Sony Music – Simon Fernandez

BBC’nin haberine göre gerçek adı Sylvester Stewart olan sanatçının ailesi Sly Stone’un uzun süredir mücadele ettiği KOAH ve çeşitli sağlık sorunları olduğunu belirtti.

Ailesi, Stone’un hayat hikayesine dayanan bir senaryoyu kısa süre önce tamamladığını ve projenin ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

Kariyerine 1960’larda ABD’nin San Francisco şehrinde DJ olarak başlayan Stone’un ‘gerçek bir öncü’ olarak nitelendirildiği açıklamada şöyle denildi:

“İkonik şarkıları dünyada silinmez izler bıraktı ve etkisi halen tartışmasız şekilde hissediliyor.”

Stone’un kardeşinin de yer aldığı grup 1967’de yayınladığı ‘Dance to the Music’ isimli şarkıyla Billboard Pop Singles listesinde 8’inci sıraya kadar yükselmişti.

Daha sonra anlaşmazlıklar ve uyuşturucu sorunları nedeniyle zorluklar yaşayan grup 1970’lerde dağılmıştı.

Sly Stone, 2005 Grammy Ödülleri’nde sahneye dönerek hayranlarıyla bir araya gelmişti.