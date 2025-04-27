Sivas'ta öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi iddiası: 53 kişi hastaneye kaldırıldı

Sivas’ta yurtta kalan 53 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sancaktar Kız Öğrenci Yurdu’nda bazı öğrenciler, yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 53 öğrenci CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Numune Hastanesi ile Sivas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İl tarım ve orman müdürlüğü ile il sağlık müdürlüğünce yemeklerden numune alındı.