Sivas’ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 85 kişi tedavi altına alındı

Sivas’ın Hafik ilçesinde cenaze yemeğinin ardından rahatsızlanan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Fotoğraf: AA

Kısa süre önce vefat eden Ö.G.’nin ailesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen organizasyona katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle Hafik Hacı Esma Kocacık Devlet Hastanesi acil servisine başvuran 85 kişiden beşi kontrol ve tedbir amaçlı Sivas’taki hastanelere sevk edildi.

Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu’nun da zehirlenme şüphesiyle aynı hastaneye başvurduğu öğrenildi.