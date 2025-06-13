Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas’ta 10.26’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre merkez üssü Gürün ilçesi 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Gürün (Sivas)
Tarih:2025-06-13
Saat:10:26:11 TSİ
Enlem:38.87583 N
Boylam:37.4575 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/XJ0Ojv6DkA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi’yse depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Sarsının 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.