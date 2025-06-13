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Yaramazlara biraz batar!

Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

Sivas’ta 10.26’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) açıklamasına göre merkez üssü Gürün ilçesi 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.


Sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi’yse depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu. Sarsının 5 kilometre derinlikte olduğu belirtildi.

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