Kurum: Deprem bölgesinde 'Devlet nerede, niye işleri yapmıyor?' sorusunu duymadım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde hiç kimseden “Devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?” sorusunu duymadığını söyledi.

Murat Kurum. Fotoğraf: AA

Kurum Konya’da gençlerle sohbet etti.

Yıl sonu veya gelecek yılın başı itibarıyla vatandaşlara sunulacak projeden de gençlere yine kontenjan ayıracaklarını belirten bakan, “18 yaşını doldurmuş gençlerimiz sizler bu projeye başvurabileceksiniz. Arkadaşlarımız hayata belki bir evi olarak atılacak. Bu çok önemli bir avantaj” dedi.

‘Devletimizin gücüyle gurur duyun’

Deprem bölgesinde hiç kimseden “Devlet nerede, niye bu işleri yapmıyor?” sorusunu duymadığını öne süren Kurum, bölgedeki en büyük motivasyonunun verilen sözleri yerine getirmek olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Nasıl daha önceki afetlerde biz bu işleri yaptıysak şimdi de Allah’ın izniyle bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız sizlere teslim edeceğiz dedik. Bu sözü verdik. Bu da bizim en büyük motivasyon kaynağımız oldu.

* Çocuklarımla o bölgeye gittiğimde, ziyaret ettiğimde orada yapılan evleri, iş yerlerini gördüğümde sokakta gezerken “Allah razı olsun sizin de burada emeğiniz var” demeleri, bize dua etmeleri bizim için en büyük mutluluk olacak.

AKP’li bakan gençlere “Hayal kurun ve peşinden gidin” tavsiyesinde de bulunarak şöyle devam etti:

“O hayalleri gerçekleştirmek aslında sizlerin elinde. Bunu yapabileceğinizi gösteren bir abiniz karşınızda oturuyor. Çünkü ben de bu sokaklarda büyümüş, buralarda büyümüş, gezmiş biri olarak memleketime, memleketimin 81 iline hizmet ediyorum.

Bugün geçmişte burada top oynamış, basketbol oynamış, bir abiniz ‘Bu alanları yapalım’ dedi. İleride buradaki millet kütüphanesinin içerisinde sohbet ettiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi bunun daha iyisini yapacak. Ben buna inanıyorum.”