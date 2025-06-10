Kütahya'da deprem: AFAD göre 4,5, Kandilli'ye göre 4,3 büyüklüğünde

Kütahya’nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü AFAD 4,5, Kandilli Rasathanesi’yse 4,3 olarak duyurdu.

Fotoğraf: AA

Deprem AFAD’a göre 7,71 kilometre, 4,4 kilometre derinlikte oldu.

Deprem sonrası Kütahya Valisi Musa Işın herhangi bir ihbar gelmediğini duyurdu:

“Jandarma alan araştırması yapıyor. Oradan da olumsuz bir şey gelmedi. Simav’ın Yemişli köyünde daha önce 4,6 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti ve o değerin altında da 700’e yakın küçük depremler oldu.

Bugünkü depremin merkez üssü de Yemişli. Yemişli ve etrafındaki ‘pasif’ olarak değerlendirebileceğimiz, kırılmış faylardır bunlar. Teknik olarak aldığımız bilgilere göre tehlike arz etmiyor. Her ihtimale karşı Simav’da bir kurtarma ekibini hazır bulunduruyoruz.”