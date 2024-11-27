Şişli'de patlama: Bir kişi ağır yaralandı

Şişli’de, yer altındaki kablolardan duman çıkması nedeniyle çalışma yapılan sokakta patlama oldu. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

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Halil Rıfat Paşa Mahallesi’nde, 23 Kasım’da akşam, yer altındaki kablolardan duman çıkması üzerine çevre sakinleri itfaiye ve elektrik ekiplerine durumu bildirdi.

Yer altındaki kablolara ekiplerce müdahale edildiği sırada aynı sokakta bulunan elektrik kutusunda patlama oldu.

O sırada kaldırımda olan Erol Ancu ağır yaralandı.

‘Kardeşim iki gün yoğun bakımda kaldı’

Abi Serkan Ancu, kardeşinin kaldırımda yürüdüğü sırada yerden dumanlar çıktığını anlattı.

Ancu sokaktaki kalabalığa rağmen önlem alınmadığını söyledi: “Kalabalığı gören kardeşim bakmak için geldiğinde o esnada elektrik kutusu patladı. Parçalar kardeşime isabet etti. Kardeşimin kolunda ve göğüs kafesinde kırıklar mevcut. Kardeşim iki gün yoğun bakımda kaldı. Şu an normal odaya alındı. Ekipler ilgilenmedi, ihmal var.”