Sisi, Erdoğan’ı tebrik etti

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, yeniden cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ı tebrik etti.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Dün düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun geçici sonuçlarına göre Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, çıkan sonuç nedeniyle Erdoğan’ı tebrik etti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması ve yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesi münasebetiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi” dendi.

Ne olmuştu?

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bu gelişmeden sonra iki taraftan da ilişkilerin geliştirileceği yönünde mesajlar gelmişti.