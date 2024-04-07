Sırt ağrısıyla uçakta seyahat ederken dikkat edilmesi gerekenler

Sırt ağrısı olanlar basit ama etkili tüyolarla uçakta daha konforlu seyahat edebilir.

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Kronik sırt problemleriniz varsa, seyahat öncesi birkaç basit adım, konu konforunuz olduğunda büyük bir fark yaratabilir. İşte uzmanlara göre bir sonraki kaçamağınızı planlarken göz önünde bulundurmanız gerekenler.

1. Sırt dostu bagajları seçin

Bavulunuz hafif olsa bile, eşyalarınızı havaalanında taşımanız, çekmeniz veya sürüklemeniz gerekir. Bu da sırtınıza çok fazla yük bindirebilir. Eğer yapabiliyorsanız, dört döner tekerleğe sahip bagajları tercih edin, böylece onu birçok yönde döndürebilirsiniz. Ayrıca, onu yanınızda, önünüzde veya arkanızda yuvarlamaya çalışın; bu, onu çekmek yerine itmenizi sağlar, bu da omurganızdaki baskıyı azaltır.

2. Yerinizi ayırtırken bir plan yapın

Uçuşunuzu planlarken koridorda bir yer bulmaya çalışın, diğer bir deyişle yürüyüş yoluna rahat erişime sahip olduğunuzdan emin olun. Sizi çok uzun süre oturmanıza neden olabilecek çok garip bir an olan, ayağa kalkmak için bir yolcudan izin istemekten kaçınabilirsiniz. Tek bir yerde uzun süre oturmanız omurganız üzerinde çok fazla baskı oluşturabilir ve bu da genellikle sırt sorunlarını kötüleştirir.

3. Bir ‘uçakta hayatta kalma kiti’ hazırlayın

Belirtileriniz uçuş sırasında alevlenirse, ağrı kesici ilaçlarınızla hazırlıklı olmak isteyeceksiniz. Özel tıbbi bir durumunuz varsa önce doktorunuza danışın, çünkü bazen semptomlarınızı daha da kötüleştirebilirler.

4. Uçuşunuzdan önce ve uçuş sırasında dolaşın

Uçakta muhtemelen uzun süre oturacağınızdan, uçağa binmeden önceki saatler ve hatta dakikalar boyunca aktif kalmaya çalışın. Yola çıkmadan önce yürüyüşe çıkın veya hafif esneme hareketleri yapın; kalçalarınızda ve göbek bölgenizdeki ekstra esneklik, ağrıyı en aza indirmenize yardımcı olabilir. Havaalanına vardığınızda biraz yürüyün, hediyelik eşya dükkanına gidin, biraz yiyecek alın. Hareket kaslarınızı sıcak ve gevşek tutar, bu da rahatsızlığı azaltabilir.

5. Nasıl oturduğunuza dikkat edin

Uçuş sırasında rahat etmek için kıvrılmak isteyebilirsiniz, ancak bu sırtınızı mahvedebilir. Bunun yerine, dizleriniz dik açıda olacak şekilde ayaklarınızı yere sağlam bir şekilde basın. Bu pozisyon pelvisinizdeki baskıyı azaltır, bu da gerilmeyi en aza indirir ve hizalı kalmasına yardımcı olur. Ayaklarınız yere değmiyorsa mümkünse el bagajınızla destekleyin. Bel destek yastığını da unutmayın.