Sırrı Süreyya Önder'a atfen: Demirtaş ve Aydınlar'dan yeni şarkı

Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve tutuklu sanatçı Pınar Aydınlar’ın şarkısı ‘Şah Turna’ YouTube’dan yayınlandı.

Şarkı geçen cumartesi hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder’e atfedildi.

Fotoğraf: YouTube / Ekran görüntüsü

Söz ve müziği Demirtaş’a ait olan şarkının klibi, Demirtaş’ın 10 saniyelik seslendirmesiyle başlıyor. Şarkının devamınıysa Aydınlar seslendiriyor.

Önder, Demirtaş ve Aydınlar’ın fotoğrafıyla biten klibin yönetmenliğini Sezgin Kartal, müzik yönetmenliğiniyse Kutsal Evcimen yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) dönük soruşturmada gözaltına alınan Aydınlar, 22 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Şarkının sözleri söyle:

Boğulma bu dertlerde

Akdağlardan sor bizi

Şah turnayız göklerde

Konarız dizi dizi

Meydana gel meydana

Meydanlar dardır sana

Tut elimden sımsıkı

Gidelim Serhildan’a

Gever, Çelê, Şemzînan

Bekler bizi Berçelan

Yağmur olur yağarız

Hem nimetiz hem tufan

Meydana gel meydana

Meydanlar dardır sana

Tut elimden sımsıkı

Gidelim Serhildan’a

Zindanlarda sevdam var

Dağlarda kelebekler

Beni mor kefene sar

Tanısınlar melekler

Meydana gel meydana

Meydanlar dardır sana

Tut elimden sımsıkı

Gidelim Serhildan’a



