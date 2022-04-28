Şırnak’ta toplanan ‘yılan yastığı’ Irak’ta pişen çorbalara lezzet katıyor

Şırnak ve çevre illerin kırsalında yetişen yılan yastığı bitkisi üç yıldır ihraç ediliyor.

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Endemik tür olması dolayısıyla ihracatı kotaya tabi olan ve kendiliğinden yetişen yılan yastığı bitkisi büyük çoğunluğu Şırnak olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki dokuz ilin dağlık alanlarında her yıl nisan ve mayıs aylarında toplanıyor.

Gelir kapısı

İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel, bitkinin sürdürülebilirliği için kota belirlenerek ihracatının yapıldığını ve kırsal kesimde yaşayanlara hasat mevsiminde bir gelir kapısı olduğunu anlattı.

Bitkinin sürdürülebilir olması için yeşil kısmının koparılması, soğan kısmının toprakta kalma şartının konulduğunu belirten Demirel, ”Geçen yıl, yılan yastığı bitkisinin 807 tonu ihraç edildi. İhracatın yüzde 70’ı Şırnak’tan. Bu yıl kota bin ton olarak belirlendi” dedi.

‘Soğanın topraktan çıkarılmaması önemli’

Sahada nasıl toplanması gerektiği konusunda bilgi verdiklerini aktaran Demirel şöyle devam etti: ”Soğanların topraktan çıkarılmaması ve bunun sürdürülebilirliği bizim için çok önemli. Doğal çiçek soğanının yeşil aksamının işlem görmeden tüketilmesi uygun değildir. Kaynatıldıktan sonra tüketilebilir. Çorba yapımında taze ve kurutularak kullanılıyor. Zehirli türleri de olmakla beraber bölgemizde bu türlere rastlanmamakta. Bizdeki Latince ismi ’eminium spp’ olan yemeklik ve kurutmalık olarak toplanan bir bitki türüdür.”

Irak’a yollanıyor

İhracat yapan firma yetkilisi Alaattin Demir de her yıl belirlenen kota doğrultusunda başvuran firma sayısına göre çevre halkından, Kumçatı beldesi, Güçlükonak ve Cizre ilçesinde toplanan bitkileri satın aldıklarını söyledi. Günde 7-8 ton toplandığını ve Irak’a gönderildiğini anlattı.

Bitkiyi toplayan Şirin Yıldız aile bütçesine katkı sağlayan bitkinin Irak’ta genellikle çorba için kullanıldığını söyledi, “Biz de kullanıyoruz. Bir haftadır dağ bayır dolaşıyoruz ve otu topluyoruz” dedi.