Şırnak’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki altı kuş korumaya alındı

Şırnak’ın Silopi ve İdil ilçelerinde nesli tükenme tehdidi altındaki üç kızıl şahin ve ishak kuşu ile iki ulu doğan koruma altına alındı.

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AA’nın haberine göre Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, gazetecilere, Silopi ve İdil’de vatandaşlar tarafından farklı tarihlerde doğal ortamda yaralı ve bitkin halde bulunan üç kızıl şahin ve ishak kuşu ile İdil ilçesinde bir araçta jandarma ekipleri tarafından bulunan iki ulu doğanı teslim aldıklarını söyledi.

Hayvanların veteriner gözetiminde tedavilerinin sürdüğünü belirten Kalay, şöyle devam etti:

“İki ulu doğan ve iki kızıl şahinin tedavisi bitmek üzere ve uçabilecek seviyeye geldiler. Bu kuşları önümüzdeki hafta doğal yaşam alanlarına bırakmayı planlıyoruz. Bir kızıl şahin ve ishak kuşunun tedavisi ise belirli bir süre daha devam edecek. Aracında iki ulu doğan kuşu bulunan kişiye toplam 70 bin 390 lira para cezası uyguladık.”

Kalay, vatandaşlara nesli tükenme tehlikesi olan bu tür kuşlara hassas davranmaları uyarısında bulundu.