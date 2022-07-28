Şirketlerin ilk KKM getirisi yüzde 32’yi aşacak

Merkez Bankası ağustosta yoğun bir kur korumalı mevduat (KKM) mesaisi yapacak. Şirketlerin döviz mevduat dönüşüyle hak kazandıkları KKM hesaplarında altı aylık ilk vadeler dolmaya başladı.

Yoğun katılımın olduğu şubat için ağustosta getiri ödemeleri başlayacak. Dolar/TL şubat başında 13,59 seviyesindeydi.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor.

Ocak sonunda şirketlerin 2021 son çeyrek kur farkı gelirlerine vergi istisnası sağlanmasıyla birlikteyse şubatta şirketler hızla KKM’ye dönmüştü. Şubat başında 13,59 civarındaki dolar/TL’nin dün itibariyle gördüğü 17,91 lira seviyesi dikkate alındığında ilk KKM vadesi tamamlandığında şirketlerin altı aylık getirisi yüzde 31,79 seviyelerinde olacak. Döviz mevduatından dönüş olduğu için şirketlerin KKM hesabında aradaki kur farkı Merkez Bankası tarafından karşılanacak.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın hesaplamasına göre sisteme şubat başında 1 milyon lirayla giren bir şirketin yatırımı ağustosta 1 milyon 317 bin 900 liraya çıkacak.