Şirin babayı da seslendiren oyuncu Sezai Altekin hayatını kaybetti

Tiyatro oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, 79 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu, Şirin baba gibi birçok ünlü çizgi film karakterini seslendirdi.

Sezai Altekin. Fotoğraf: AA

Altekin, 1946’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’na 1966’da katılan oyuncu, emekli olana kadar burada çalıştı.

Oyuncu ve tiyatro yönetmeni Nedim Saban sanatçının ölüm haberini X’ten şu paylaşımla duyurdu:

“Ne kadar üzgünüm. Sezai Altekin, daha geçen gün iyi haber gelmişti oysa. O büyük aktörle Halide Edib’in ‘Maske’ ve ‘Ruh’ oyununda çalıştım. O çocuk ruhlu büyük yürekle sofralarda kahkahaları paylaştım. Şanslıydım. Yattığın yer incitmesin.”

‘Şirin Baba’, ‘Bugs Bunny’ ve ‘Barni Moloztaş’ gibi ünlü çizgi film karakterlerini seslendiren Altekin, 50 tiyatro oyunu, altı film ve 20’ye yakında dizide rol aldı.

Oyuncunun sinemadaki son performansıysa ‘Öteki Türkiye’de Bir Cumhurbaşkanı’ filmi oldu.

Altekin için cenaze töreni yaşadığı Bodrum Gündoğan’da düzenlenecek.