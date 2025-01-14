Oyuncu Bedia Ener Öztep, hayatını kaybetti.
Sanatçı 1954’te İstanbul’da doğdu. Bakırköy Halkevi’nde mesleğe başlayan oyuncu, kariyerine 1970’te Şehir Tiyatroları kadrosuna girerek devam etti.
Oyuncu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu ve Haldun Dormen Tiyatrosu’nda da çalıştı.
Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Ener, Harry Potter serisinde Profesör McGonagall’ı seslendirdi.
Birçok dizi ve filmde yer alan Bedia Ener, 2006-2010 arasında Kanal D’de yayınlanan Yaprak Dökümü’nde oynadığı ‘Neyyir hanım’ rolüyle tanındı.