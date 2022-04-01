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Yaramazlara biraz batar!

Sırbistan cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı


Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Pink TV’de canlı yayınlanan bir televizyon programına buzdolabından çıkarak katıldı.

Görsel: Pink TV

AA’nın haberine göre seçim kampanyasının finalini yapmak için dün akşam Pink TV’deki bir televizyon programına elinde turşu kavanozuyla buzdolabından çıkarak katılan Vucic, “Herkes benden öyle sıkıldı ki buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar” dedi.


Programa, ‘İcraatlar konuşuyor’ şarkısı eşliğinde çıkan Vucic’in bu ‘eylemi‘, seçim kampanyası dahilinde yayınlanan bir reklam videosuna dayanıyor. Reklamda Vucic, genç bir çiftin buzdolabından çıkıyor.

Vucic, pazar günü (3 Nisan) düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerinin favorisi olarak gösteriliyor.

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