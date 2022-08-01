Sınırlı sayıda Nick Cave & The Bad Seeds biletleri satışta

Nick Cave & The Bad Seeds’in İstanbul’daki konserine sayılı günler kala, tükenen kategorilerden biletler yeniden satışa çıktı.

Fotoğraf: Muhsin Akgün

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) 50’nci yılına özel 21 Ağustos’ta Parkorman’da sahne alacak Nick Cave & The Bad Seeds’in ön satışa çıkan biletleri tükenmişti.

Sınırlı sayıda satışa sunulan biletlere Passo’nun internet sitesinden ya da İKSV ana gişeden (pazar günü hariç) satın alınabilir. Bilet fiyatları kategorisine göre 650-1500 lira arasında değişiyor.

Nick Cave & The Bad Seeds konseri öncesinde, Barcelona’da Primavera Sound’un yıldızları arasında gösterilen alternatif rock grubu Black Country, New Road sahnede olacak.