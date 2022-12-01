Sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki öğrenci tutuklandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, “Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır” dendi.