Sina Koloğlu’ndan yeni tekli: ‘Mevhibe’

Bulutsuzluk Özlemi grubunun kurucularından Sina Koloğlu’nun yeni teklisi ‘Mevhibe’ bugün dijital platformlarda yayına girdi. Soundtrack konseptinde düzenlenen enstrümantal parça adını Koloğlu’nun eşinden alıyor.

Mevhibe soundtrack formatında düzenlenmiş, caz motiflerini modern bir sound eşliğinde sunuyor

Caz motiflerini modern bir sound eşliğinde sunan ‘Mevhibe’nin; aranjman, prodüksiyon, enstrüman çalımları Rasih Öztürk’ün. ABD’de McNally Smith College of Music okulunda değişik disiplinlerde eğitim aldı. Önümüzdeki günlerde Berklee College of Music’te Arif Mardin bursu ile eğitimine devam edecek.

Şarkının ‘mix /mastering’ çalışmasını Yiğit Yeşildağ yaptı. 8 yıldır Hollanda’da ses mühendisi olarak önemli işlere imza atıyor. Teklinin kapak fotoğrafı tasarımı Kadirhan Tosun’a ait.

Bulutsuzluk Özlemi grubuyla yaptığı müziğin yanı sıra kendi çalışmalarını da sürdüren Koloğlu’nun iki yıl önce çıkan ‘Geceden Sabaha’ adlı bir albüm çıkarmıştı. Mevhibe’nin çıkış tarihi de çıkış tarihi de özel; eşinin doğum günü olan 27 Nisan.