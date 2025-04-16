Şimşek'ten kripto şirketlerine uyarı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Kripto varlık hizmet sağlayıcıları artık sorumluluklarını yerine getirmek zorunda” dedi.

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Şimşek, kripto hizmet sağlayıcıların da artık finansal sistemin bir parçası olduğunu ve MASAK mevzuatı açısından bankalar, aracı kurumlar ve sigorta şirketleriyle aynı yükümlülüklere tabi finansal kuruluşlar arasına dahil edildiğini belirtti.

Bakan AA’ya verdiği demeçte şunları söyledi:

“Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının uyum programı hazırlamaları ve uyum görevlisi atamaları gerekiyor. Risk yönetimi ve müşteri işlemlerini izleme mekanizmaları oluşturmaları, elektronik tebligat sistemine kaydolmaları, detaylı müşteri tanı tedbirlerini uygulamaları önem taşıyor. Bu kuruluşların, ilk finansal işlemlerin banka aracılığıyla yapılması gibi önemli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunuyor.

Kripto varlık transferlerinde uluslararası literatürde ‘seyahat kuralı’ olarak bilinen transfer mesajlarındaki detaylı bilgilerin alınması zorunlu hale geldi. Bu bilgilerde eksiklik olması durumunda transfer işlemlerine izin verilmeyecek.

Kara para aklama ve terörizmin finansmanında yoğun olarak kullanıldığına ilişkin tespitler olan ‘stabil kripto varlıklar’ da yakından takip ediliyor. Kısa süre içinde MASAK tarafından bu alanda da gerekli düzenleme yapılacak.

MASAK’ın yeni düzenlemeleri sadece kripto varlık platformlarını değil, ödeme kuruluşlarını da doğrudan ilgilendiriyor. Ödeme kuruluşları artık basitleştirilmiş usulde müşteri kabul edemeyecek. Sanal ve fiziki POS terminalleri üzerinden yapılan işlemler ve bu terminallerin iş ilişkisiyle uyumlu şekilde kullanıldığının da sıkı şekilde takip edilmesi gerekiyor. Başta yasadışı bahis ve dolandırıcılık olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasına yönelik eylemler açısından ödeme kuruluşlarını da yakından takip ediyoruz.”