Şimşek: Enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor, ortada başarı var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor. Cari açık azaldı. Aslında bu program test edildi ve çok net şekilde ortada bir başarı var” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Şimşek, NTV’de canlı yayına katıldı. Bakan, rezervlerin yeterliliği noktasında kaygıları olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Rezervlere baktığınız zaman, 2023 Mayıs sonuna göre, nette 90 milyar doların üzerinde rezerv artışı var. Brütte de 55-60 milyar dolarlık bir artış var. Dolayısıyla program öngörüldüğü çerçevede sonuç veriyor. Enflasyon düşüyor, bütçe açığı azalıyor. Cari açık azaldı ve sürdürülebilir noktada.

Birtakım riskleri azalttık. Ekonominin direncini artırdık ve dış şoklara, iç şoklara karşı dayanıklı hale getirdik. Bu program mart ve nisan başında yaşanan başlangıçta iç kaynaklı, daha sonra dış kaynaklı çok önemli iki büyük şoku atlattı ve rüştünü ispat etti.

Aslında bu program test edildi ve çok net şekilde ortada bir başarı var. Neden? İki büyük şoku üst üste atlatan program demek ki Türkiye’nin hakikaten bünyesini güçlendirmiş, dayanıklılığını artırmıştır.”

‘Rezerv önemli ölçüde geri geldi’

Mart ortasından itibaren ortaya çıkan daha sonra nisanda dış kaynaklı devam eden türbülansı iyi yönettiklerini düşündüklerini belirten Şimşek, bu süreci piyasa dostu bir perspektifle yönettiklerini söyledi.

O süreçte önemli çıkışların olduğunu ama onların önemli bir kısmının geri geldiğinin vurgulayan bakan şöyle devam etti:

* Demek ki temelde bu programa olan güven devam ediyor. Brüt rezerv 170 milyar doların biraz üzerinden 140 milyar doların altına kadar indi.

* Bugün 154-155 milyar dolar civarına kadar çıkmış durumda. Rezerv önemli ölçüde geri geldi. Nette de çok ciddi bir artış var.