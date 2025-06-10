Şimşek 'tekrar etti': En zorlu dönemi geride bıraktık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, güçlü bir program uyguladıklarını belirterek “Bugün artık en zorlu dö­nemi geride bıraktık” dedi.

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2024 Eylül’de Şimşek “Biraz sabırlı olun… Cumhurbaşkanımız da söyledi. 2025, 2024’ten daha iyi, 2026’da 2025’ten çok daha iyi olacak” demişti.

Bakan 2024 Ekim’de de Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) büyüme verilerini baz alarak şöyle konuşmuştu: “Kırılganlıkları önemli ölçüde azalttığımız zorlu bir dönemi geride bıraktık.”

Dünya gazetesinden Ece Ceyhun’a konuşan 58 yaşındaki siyasetçi, “Bugün artık en zorlu dö­nemi geride bıraktık” dedi.

Şimşek şöyle devam etti:

“Enflasyon­la mücadelede elde ettiğimiz somut ilerleme, aynı zaman­da ülkemize duyulan güveni de artırıyor. Artan öngörüle­bilirlik ve sağlanan finansal istikrar sayesinde Türkiye, doğrudan yabancı yatırımlar açısından çok daha cazip ve güvenilir bir yatırım merkezi haline gelecek.”