Şimşek: Dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz” dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) martta enflasyonun aylık yüzde 2,46 arttığını, yıllıksa yüzde 38,10’a gerilediğini açıklamıştı.
Şimşek, X’ten enflasyon verilerini değerlendirdi:
“Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz.”
Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon martta yüzde 38,1 gerçekleşti.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 3, 2025
Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir… pic.twitter.com/vHzBlkPpvC