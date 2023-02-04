Şili’de orman yangınları: 13 ölü

Şili’nin orta ve güney kesimlerinde etkili olan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 13’e yükseldi.
Şili Tarım Bakanı Esteban Valenzuela, orman yangınlarına müdahale etmekle görevli bir yangın söndürme helikopterinin düştüğünü bildirdi.
Düşen helikopterde 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Valenzuela, dünden bu yana ölenlerin sayısının 13’e çıktığını belirtti.
Ülkenin orta ve güney kesiminde devam eden şiddetli yangınlarda ordu mensuplarının da söndürme çalışmalarına destek verdiği bilgisi paylaşıldı.
Yoğun sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği güney bölgelerde hava sıcaklığı 40 derecelere çıktı.
Cumhurbaşkanı Gabriel Boric’in Patagonya’daki tatilini iptal ederek felaketin yaşandığı bölgeye gideceği bildirilmişti.