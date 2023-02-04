Şili’de orman yangınları: 13 ölü

Yaklaşık yarım asırdır hekimlik yapan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Taner Gören usulünce yapılan anamnez (hekimin hastayla yaptığı konuşma) ve fizik muayeneyle hastaların yüzde 80’ine tanı koyulabileceğini söylüyor. Gören’e göre hastalar hekimlerden BT, MR, anjiyo değil, anamnez ve fizik muayene talep etmeli.