Şili’de bir anne, doğumdan sonra çalınan oğluna 42 yıl sonra kavuştu

Şili’nin başkenti Santiago’da Maria Angelica Gonzalez, doğumun hemen ardından çalınıp evlatlık verilen oğlu Jimmy Lippert Thyden’la 42 yıl sonra buluştu.

Görsel: USA TODAY

42 yıl önce doğumun hemen ardından hastane çalışanları bebeğini, kuvöze koymak için anne Gonzalez’den ayırdı. Ardından anne, öldüğü söylenen oğlunun izini kaybetti.

ABD’de ikamet eden Thyden’ın biyolojik ailesini bulma hikayesi, Şili’de doğan evlat edinilmiş çocukların kar amacı gütmeyen kuruluş ‘Nos Buscamos’ sayesinde biyolojik aileleriyle buluştuklarına dair bir USA TODAY haberi okumasıyla başladı.

Haberden sonra Thyden, Şili’de evlat edinilenlere ve çocuk ticareti mağduru olduğundan şüphelenilenlere dağıtılmak üzere ücretsiz DNA testi kitleri sağlayan bir platform sayesinde DNA testi yaptırdı.

DNA testiyle kuzenini buldu

Test sonucuyla yüzde 100 Şilili olduğu doğrulanan Thyden, ‘MyHeritage’ platformu üzerinden, bu platformda daha önce test yaptırmış birinci dereceden bir kuzeniyle akraba olarak eşleştirildi.

Thyden, bunun üzerine, kuzenine Şili’de çok yaygın olan öz annesinin ismi ve ev adresinin de bulunduğu evlat edinme belgelerini gönderdi.

Kuzeni Thyden’ın öz annesiyle bağlantı kurmasına yardımcı oldu.

Thyden, annesiyle telefon üzerinden iletişim kurduktan sonra eşi ve çocuklarını da alıp yeni bulduğu ailesiyle tanışmak için Şili’ye gitti.

Öz ailesiyle sorunsuz bir şekilde yeniden bir araya gelen Thyden yeniden birleşmenin diğer evlat edinilenler için bu kadar iyi gitmeyebileceğinin farkında olduğunu ifade etti.

Thyden araştırmacılarla ve ABD büyükelçisiyle görüştü

Aynı zamanda Şili’deyken Thyden ve ‘Nos Buscamos’un kurucusu ve yöneticisi Constanza del Rio, usulsüz evlat edinme vakaları üzerine çalışan araştırmacılardan biriyle görüştü.

Del Rio, görüşmeden sonra, şunları dedi: “Biz para istemiyoruz, sadece Şili’de yaşanan bu korkunç olayın insani olarak tanınmasını ve bunun gelecekte yaşanmayacağının garanti edilmesini istiyoruz. Biz bir fark yaratmaya çalışıyoruz. Sadece Jimmy ve ailesi için değil, ülkede bir değişim yaratmak istiyoruz.”

Thyden ayrıca Şili’nin Washington Büyükelçisi Juan Gabriel Valdes ile de görüşerek evlat edinme uygulamasının yaygınlığının tanınmasını istedi.

Biyolojik ailesiyle tanışmak için kamyonunu sattı

Şilili evlatlıkların ülkelerini ziyaret etme çabalarına destek olacak mali yardım ya da başka bir mekanizma olmadığını ifade eden Thyden, kendisinin biyolojik ailesiyle tanışmaya gitme masraflarını karşılamak için kamyonunu sattığını söyledi.

Thyden, evlatlıkların bir Şili vatandaşının sahip olduğu tüm hak ve ayrıcalıklara sahip olmaları gerektiğini çünkü başlarına gelen bu olayın kendi tercihleri olmadığını vurguladı.

Şili Soruşturma Polisi’nin ülkeden ayrılan Şilili çocukların pasaportlarını inceleyerek hazırladığı raporu baz alan ‘Nos Buscamos’, darbeyle yönetime gelmiş diktatör Augusto Pinochet dönemi 1970 ve 1980’lerde, on binlerce bebeğin Şilili ailelerden alındığını öne sürmüştü.

Kuruluşun yöneticisi Del Rio, ‘Nos Buscamos’un son dokuz yılda evlat edinilenlerle öz aileleri arasında 450’den fazla buluşma organize ettiğini söylemişti.

Şili’deki Hijos y Madres del Silencio ve ABD’deki Connecting Roots gibi diğer kar amacı gütmeyen kuruluşlar da benzer çalışmalar yapıyor.