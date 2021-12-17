Diktatörün eşi öldü, sokaklarda kutlama başladı

Augusto Pinochet’nin dul eşi Lucia Hiriart 99 yaşında öldü. Dakikalar sonra Şilililer sokaklara döküldü.
Şili’de darbe sonrası iktidara gelip ülkeyi 1973-1990 yıllarında yöneten ve binlerce insanın ölümüne yol açan Augusto Pinochet 2006’da ölmüştü. Eşi de en az Pinochet kadar sevilmeyen biriydi.
Haber, pazar günü gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi geldi. Seçimlerde Pinochet’yi ‘hayırla’ anan sağ görüşlü aday Jose Antonio Kast ve eski öğrenci lideri sol görüşlü 35 yaşındaki Gabriel Boric yarışacak.