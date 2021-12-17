Diktatörün eşi öldü, sokaklarda kutlama başladı

Bulaşıcılığı çok yüksek olan yeni varyant Omicron, dünyada büyük bir hızla yayılırken vaka sayıları katlanarak artıyor. Virüsün kaygı verici olduğunu belirten Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı Serap Şimşek Yavuz, ek aşı dozlarının tamanlanması uyarısında bulundu.